США вводит санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией

Китай поставляет полупроводниковые чипы, которые используются в военных технологиях.В среду, 12 июня, администрация президента США Джо Байдена объявила о введении новых санкций, которые затронут восемь компаний, базирующихся в Гонконге.
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