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Джон Кордоба о дубле Глушенкова в ворота «Краснодара»: «Отличный игрок»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии «СЭ» после поражения в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3) поделился мнением об игре хавбека петербуржцев Максима Глушенкова.

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