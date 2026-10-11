Джон Кордоба о дубле Глушенкова в ворота «Краснодара»: «Отличный игрок»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии «СЭ» после поражения в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3) поделился мнением об игре хавбека петербуржцев Максима Глушенкова.
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