На Смоленщине уничтожили 39 000 санкционных роз

Запрещённые товары пытались ввезти в Смоленскую область под видом безалкогольной продукции Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в минувший четверг уничтожила в Смоленской области партию из 39 200 свежесрезанных роз происхождением из Армении.
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