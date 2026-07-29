Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине уничтожили 39 000 санкционных роз

На Смоленщине уничтожили 39 000 санкционных роз

Запрещённые товары пытались ввезти в Смоленскую область под видом безалкогольной продукции Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в минувший четверг уничтожила в Смоленской области партию из 39 200 свежесрезанных роз происхождением из Армении.

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