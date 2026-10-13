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Пятый канал

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Подрался с сокамерником? Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой помощи

Подрался с сокамерником? Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой помощи

Рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, увезли на скорой помощи из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси из-за травмы головы.

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