Красивая дочь, некрасивого отца: так на самом деле выглядит Лили Аткинсон

Многие люди любят Мистера Бина и актера, который создал этот яркий образ, - Роуэна Аткинсона. И хотя его нельзя назвать писанным красавцем, его поклонники уважают мужчину за талант и харизму.
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