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Журнал «Профиль»

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В Сенате США приостановлено ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

В Сенате США приостановлено ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок сообщил, что добился паузы в ускоренном прохождении законопроекта, который расширяет полномочия президента США по введению дополнительных ограничительных мер в отношении России.

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