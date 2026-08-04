В Сенате США приостановлено ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок сообщил, что добился паузы в ускоренном прохождении законопроекта, который расширяет полномочия президента США по введению дополнительных ограничительных мер в отношении России.
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