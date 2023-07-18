Военное обозрение

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Скальпы и трупы: мигранты навязывают России свои правила

Скальпы и трупы: мигранты навязывают России свои правила

Почерк мигранта Об ужесточении законодательства в отношении трудовых мигрантов говорят уже не первый год.

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