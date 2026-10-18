Шохин сообщил, что российский крупный бизнес готов скинуться на создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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