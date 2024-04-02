Физики МГУ смогли получить миниатюрные шаровые молнии в лаборатории

Шаровая молния - одна из редких природных загадок современности. Кто-то и вовсе считает их выдумкой. Однако физикам из МГУ удалось воспроизвести этот феномен в лаборатории и запечатлеть на фотографиях светящиеся шары, "прыгающие" по столу.
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