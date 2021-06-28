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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что коронавирусная инфекция в основном передается воздушно-капельным путем, когда люди находятся близко друг к другу длительное время.

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