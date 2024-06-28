Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Парков
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Бастрыкин оскорбил депутатов и мигрантозавозчика, попросив сделать счастливым русский народ

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Комментарии
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Кошмар
Были бы умные, не обиделись бы.
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4 час.
Галина Дьячина
Молодец! Все верно.. зажрались наши депутаты за 800т. рублей.. пора отправить их в школы учителями.. там они поймут итоги своей &quot;работы&quot;
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3 час.
Сергей Парков
С ума сошла! Чему они детей научить могут? Как государство обкрадывать? Как людей дурить? Как не видеть проблем? Им нельзя доверить навоз в коровнике убирать, если только под присмотром, а тут детей воспитывать. Правда, сами таких выбирали.
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24 мин.

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