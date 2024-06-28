Бастрыкин оскорбил депутатов и мигрантозавозчика, попросив сделать счастливым русский народ

Молодец! Все верно.. зажрались наши депутаты за 800т. рублей.. пора отправить их в школы учителями.. там они поймут итоги своей "работы"

Сергей Парков

С ума сошла! Чему они детей научить могут? Как государство обкрадывать? Как людей дурить? Как не видеть проблем? Им нельзя доверить навоз в коровнике убирать, если только под присмотром, а тут детей воспитывать. Правда, сами таких выбирали.