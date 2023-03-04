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Дзюба – журналисту после матча с «Ростовом»: «Свистели? Ну, это вы слышите только свист, не замечая доброту»

Дзюба – журналисту после матча с «Ростовом»: «Свистели? Ну, это вы слышите только свист, не замечая доброту»

Артем Дзюба поделился мыслями после матча с «Ростовом». Форвард «Локомотива» сделал хет-трик в этой встрече.

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