На картине Виктора Васнецова «Богатыри» три витязя выглядят настоящими исполинами. Кажется, каждый из них легко мог бы дотянуться до двух метров.
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Какого роста? Нашли чем мозги напрягать. Да, кому сколько не жалко. Соловей-разбойник, например, был еще выше
А чё мелочиться в СКАЗКЕ ???..Пишите сразу 2 метра...а может и поболее...
У нас легендарный комдив Семен Буденный , который, если бы сейчас был жив Гомер его круче Ахилесса бы описал в Троянской войне, имел рост 169 см....Рост Тамерлана 145 см.
Рост Чингисхана 145 см. .Не отличался высоким ростом и Александр Македонский... Что-то около 150 см...