Силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью. «15 сентября около 10:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.