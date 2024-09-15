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Силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью. «15 сентября около 10:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

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