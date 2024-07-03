Турецкие авиадиспетчеры проведут повторную забастовку с 3 по 14 июля

В Анталье снова ожидается забастовка авиадиспетчеров, которая пройдет с 3 по 14 июля. Работники аэропорта угрожают повторить свою "акцию замедления", чтобы привлечь внимание к своим правам и потребовать улучшения условий труда.
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