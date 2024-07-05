Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до семи

Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками возросло до семи, среди них есть ребенок, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, сообщает 5 июля пресс-служба правительства ЛНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии