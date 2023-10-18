Египет сообщил об открытии гуманитарного коридора через КПП «Рафах» на границе с Газой

«Президент Египта Абдель Фаттах Сиси и американский президент Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал Рафах», — объявил пресс-секретарь египетского президента Ахмед Фахми Когда именно и во сколько открывается коридор, не уточняется.