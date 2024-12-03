Банковская система в Крыму

Банковской системе рекомендовано разместить в селах банкоматы, независимо от количества проживающих. Банкоматы, по мнению главы Крыма Сергея Аксенова, помогут сельским жителям не только иметь деньги на руках, но и поспособствуют в оплате услуг ЖКХ.