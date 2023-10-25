Англичанин приобрел 700-летнюю пещеру и превратил ее в стильные апартаменты

Пещера, которой уже более 700 лет превратилась в уютный дом. Кто из нас не мечтал о тихом уединенном месте вдали от городской суеты и сумасшедшего современного ритма жизни? К сожалению, осуществить столь заманчивую идею удается не всем и не всегда.