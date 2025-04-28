Опыт Алтая по мониторингу лесных пожаров дронами предложили распространить по всей РФ

Вопрос поднимался во время заседания комиссии Совета по аграрно-продовольственной политике Положительный опыт Алтая и Ямала по мониторингу лесных пожаров при помощи дронов предложили распространить по всей стране.
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