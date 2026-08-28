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Царьград

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ВТБ отложил покупку 5% WB-банка до сентября 2026 года

ВТБ отложил покупку 5% WB-банка до сентября 2026 года

Сделка по приобретению 5% доли в WB-банке банком ВТБ перенесена на сентябрь 2026 года. Первый заместитель президента ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил, что партнёр сосредоточен на решении текущих проблем, не связанных с операцией.

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