ВТБ отложил покупку 5% WB-банка до сентября 2026 года

Сделка по приобретению 5% доли в WB-банке банком ВТБ перенесена на сентябрь 2026 года. Первый заместитель президента ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил, что партнёр сосредоточен на решении текущих проблем, не связанных с операцией.