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Царьград

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МАГАТЭ создаст зону безопасности для Запорожской АЭС через 10 дней

МАГАТЭ создаст зону безопасности для Запорожской АЭС через 10 дней

МАГАТЭ работает над созданием новой зоны прекращения огня для ЗаАЭС, угрожающей остаться без внешнего электроснабжения.

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