Азербайджанец-пантюркист рвётся в депутаты Госдумы России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаАзербайджанец-пантюркист рвётся в депутаты Госдумы России В Госдуму от Ярославского одномандатного избирательного округа рвётся уроженец Азербайджана Имам Аласов.Вернуться к статье3717НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГорбатюк ВалерийНу и кто будет виноват жителям Ярославля, если они проголосуют за эту обезьяну?Александр Третьяк!!!!!!!!!!!ННаталияЕсли русские не проснутся, в недалеком будущем у нас главным законом станет шариат.Nikolai BaranixinВласть в России уже не русская?Александр ПоповПочему то не удивляет.Ингерман Ланскаявот такое отребье принимают в партии красно-коричневыхТатьянаУдивительное рядом. Всё же Россия-удивительная страна!Nikolai BaranixinТурчонок рвется во власть. Российскую власть! Может, на поломанных ногах ему будет проблемно рваться во власть? А, ярославцы?ВЛАДИМИР ЛАПИНа ещё кол в жопу, будет просто чудесно!!Latif GassanovБаранихин, он и есть баранов потомок. Умом ничего не может, лишь бы кулаки в ход рустить.Latif GassanovИзрек лапоть с колом в заднице!!!Владимир Самойленкоа шо азеров уже хто спросил? так чаво ты вызвездился? и не тебе колья в жопе щитать. в своей перья щитай. найдёшь три пера и возрадуйся.Boris MaxЧТо хрень писать.... не выберайте врага!!!! Сами выберают потом ноют...Константин ЗаболотныйУ меня возник закономерный вопрос если так сильно Имам Аласов не желает допускать свинину для кормления детишек в детских садах, то почему мы должны возводить БАРАНА в ранг депутата Государственной думы??? Господа избиратели Ярославской области! Неужели вы не в состоянии закрыть Думские ворота для очередного неадекватного барана??? Причем тупого и хамовтого,пытающегося лезть со своим уставом в чужой монастырь. 1000 раз прав Игорь Губерман,который о таких личностях сложил персональный гарик...Bborzovтут глава армянской диаспоры всея Руси, продает особнячок, где-то в районе Барвихи, по соседству с Сечиным, за 6миллиардов рублей. Блядь, где этот армянин столько бабла в России накосил. Что за бизнес, у чела, имея такой доход, дань со всех армян собирает? Интересно, а когда глава азербайджанской диаспоры домик свой вздумает продать? На торги наверное выставят сразу несколько кварталов в центре Москвы и подмосковье?Владимир ДомнинВ статье два больших вопроса. Если он действительно террорист, то как его зарегистрируют? А если -законопослушный, то в статье явная клевета, проплаченная оппонентом. Но есть маленькая ложь, которая рождает большое недоверие. Он требовал не давать свинину мусульманскому ребенку. О русских речь не может идти. А вот как это описал автор, то это не только ложь, но и показатель, как русские в отличие от тех же мусульман не хотят защищать свои права.ЯЯнаЛоббисту-азеру советую проталкивать идею вообще отказаться от мяса. Всё живое должно жить-мы же не хищники...ГМГУРГЕН МАЛАКЯНГоните в шею азербаранов из власти, они потом вам на голову сядут, потом хрен скинете.. Их место на рынке, урюк-мурюк торговать и обменивать..Мухтар МуслиховОдин пидар, в 15:01 выкинул на гора хренететь, а уже в 18:23 более 14 возбужденных чел из хренетени сотворили хреноебство, даже появился еще один пидар с армянским аватаром ( коммент в 20:08), но не один элементарно не задался вопросами: - какое этот гражданин имеет гражданство? - законно ли регистрация изберкомом этого гражданина кандидатом на выборы? - от какого одномандатного округа избирается кандидат и сколько в этом округе проживает "турков"? - чем обосновывались местные органы власти исключив в рационе школьного питания свинину - не рекомендациями ли медиков и роспотребнадзора? - где и когда в каком документе (жалобе) писано что этот кандидат в "думающие" продвигает в России "..халяльное питание.." и "..шариат" тоже? - что есть халяльная пища и при чем тут свинина, когда и курица и телятина не факт что халяльная продукт? - кто есть автор поста, из искры разжигающий пламя?????????? - кто есть клюющие на пустой крючок?????ВЛАДИМИР ЛАПИНа какого хера вы вообще припёрлись в Россию да ещё и квакаешь!!Мухтар МуслиховЯ россиянин, по национальности татарин и мои прадеды, деды, родители жили и я тоже живу в географическом центре РОССИИ - Татарстане, а вот Вы "..какого хера вы вообще припёрлись в Россию" ???Владимир Самойленкода про это даже фильм (сериал) сняли. Возвращение Мухтара называется.Владимир Самойленкоты знаешь, а один чебурек, называющий людей пидарами, при этом не имеющий профессионального медицинского образования, 11.07.2021 в 20:21 написал муйню и решил шо крутой.Мухтар МуслиховПедера́стия — в культурно-историческом контексте: институционализированная форма любовных или сексуальных отношений между взрослым мужчиной и мальчиком, при которой кроме сексуального аспекта определённую роль играли также педагогический и социальный аспекты. Педерастия — ВикипедияСергей КожемякоВ российских органах власти должны работать только лица КОРЕННЫХ народностей России... А те, у кого есть собственное государство, пускай у себя на исторической родине и избираются...Петр ШипиловВ России нужно ввести государственный атеизм, как при СССР. Или как было при царизме, высшие государственные должности должны занимать граждане России имеющие или принявшие православие, независимо от этнического происхождения. Все национальные республики в России упразднить. Только так сохранится страна.Latif GassanovВы хотите вернуть Россию в средневековье (как каклы Украину). Зачем тогда в Конституции провозглашать свободу вероисповедания?Геннадий КресовУ себя пусть избирается. У нас своих дебилов полно.bianka БелаяА что, у нас мигранты и гастарбайтеры тоже имеют право избираться в Государственную Думу??Православный Коммунист Православный Коммунистэтим чертям мало того что они захватили в России РОВД и насилуют русских малолеток !! таким эта падаль ещё и в депутаты пролезть пытается !! на родину этого мерзавцы ! или на удобрения !Виктория ПутковаВзашей! Хотят подТ Турцию? Азербайджан уже лег под нее и превратился в провинцию Эрдогана. Туда высылать пора, вон.Владимир УшкалВсех нерусей вон из России, они наших из страны выгнали а сами лезут в руководство, жидовьё уже захватило власть и губит Россию!Татьяна КалегановаМеняется народонаселение. Посмотрите статистику и все комментарии будут не нужны.Валерий ПашнинЛюди, будьте бдительны при голосовании. Внимательно изучайте кандидатов в депутаты.ВЛАДИМИР ЛАПИН...голосуй не голосуй, всё равно получишь ...уй!!Надежда ВладыкаТак если он так ненавидит русскую кухню, ни кто ему не запрещает приносить питание для его ребёнка в детский сад. А депутаты всех национальностей нужны, они могут привнести свой колорит в наш быт, это культура у них тоже богатая, и наши дети будут знать героев как айзербайджанцев так и русских. Пусть дети рассказывают и так будет мир и знание между детьми, так надо воспитывать поколение и растить врагов в своей стране. Надо правильно программу написать для наших маленьких Россиян. Пусть живут в радости и счастье.Александр ТретьякВ Европу уже привнесли свой колорит арабы , нигретосыКомментировать
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