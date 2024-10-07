Как в Монако и Турции. Премиальный фитнес-клуб мирового уровня откроют в Барнауле

Посетители смогут оценить высококлассный сервис и эксклюзивные возможности Генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Александр Солодовников, генеральный директор ООО "Каспий" Максим Соклаков, ведущий менеджер проектов World Class Евгений Данин / Фото предоставлено компанией Крупнейшая российская сеть премиальных фитнес-клубов World Class заходит в Барнаул.
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