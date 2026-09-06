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Царьград

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МВД утвердило порядок возвращения прав после лишения за нарушения

МВД утвердило порядок возвращения прав после лишения за нарушения

МВД России определило порядок возврата водительских удостоверений после лишения за нарушения ПДД: необходимо сдать теоретический экзамен, оплатить штрафы и, в случае алкоголизма или отказа от медосмотра, предоставить медицинскую справку.

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