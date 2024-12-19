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Генпрокурор Краснов сообщил о серьезных нарушениях в Минпросвещения

Генпрокурор Краснов сообщил о серьезных нарушениях в Минпросвещения

Генеральная прокуратура выявила серьезные нарушения в работе Министерства просвещения и Рособрнадзора, сообщил глава ведомства Игорь Краснов на заседании Совета Федерации (обсуждалось переназначение генерального прокурора, Игорь Краснов занимает эту должность с 22 января 2020 года.

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