Генпрокурор Краснов сообщил о серьезных нарушениях в Минпросвещения

Генеральная прокуратура выявила серьезные нарушения в работе Министерства просвещения и Рособрнадзора, сообщил глава ведомства Игорь Краснов на заседании Совета Федерации (обсуждалось переназначение генерального прокурора, Игорь Краснов занимает эту должность с 22 января 2020 года.