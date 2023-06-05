Журнал «Профиль»

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Когда начались проблемы в отечественном образовании, и почему не получается их решить

Когда начались проблемы в отечественном образовании, и почему не получается их решить

После охлаждения отношений с Западом Россия начала отходить от Болонской системы. Профильные чиновники все чаще вспоминают времена Советского Союза, который обладал одной из лучших в мире систем образования.

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