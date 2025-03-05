«Калечащая» порка Киева, утверждена новая стратегия СВО»: Подоляка — интересно, что будет дальше, РФ приступает к «тотальному уничтожению»: Новости СВО, 05.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 5 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 05.
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