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Таможня в РФ будет следить за тем, чтобы нефтяники не соблюдали потолок цен

Таможня в РФ будет следить за тем, чтобы нефтяники не соблюдали потолок цен

Российские компании, поставляющие нефть на экспорт, будут обязаны направлять контракты на согласование в Федеральную таможенную службу России для проверки на отсутствие пунктов о потолке цен, сообщает «Ъ» 23 января, ссылаясь на свои источники.

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