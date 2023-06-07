Листай.ру [СМИ]

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    этот ЖЖ (жирный жид) боится назвать Главного творца нонешней ситуации - вовы ульянова.... а все эти эти чубайсы-навал...Сатановский назва...
  • Dash45
    Где карта? Не вводи людей в заблуждене названием!Армия РФ наносит ...
  • Dash45
    а чем-же тогда они обстрливают наши города?Армия РФ уничтожа...

Картаполов заявил, что мобилизация необходима: Мобилизация в России 2023, последние новости на сегодня 7 июня 2023г. Военные сборы и набор контрактников, вероятность второй волны, набор добровольцев в Армию РФ, новости мобилизации на 07.06.23г.

Картаполов заявил, что мобилизация необходима: Мобилизация в России 2023, последние новости на сегодня 7 июня 2023г. Военные сборы и набор контрактников, вероятность второй волны, набор добровольцев в Армию РФ, новости мобилизации на 07.06.23г.

Мобилизация в России 2023 и объявленный призыв на военные сборы, последние новости и свежая информация на 7 июня 2023г.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх