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salekhard.online

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Тридцать лет с Ямалом. Её открытия изменили взгляд на древнюю историю региона

Тридцать лет с Ямалом. Её открытия изменили взгляд на древнюю историю региона

В рамках объявленного на Ямале Года героев Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского запускает экспозиционно-просветительский проект «Герои науки».

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