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Царьград

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Зеленский "чуть не погиб". Борт не взлетел вовремя: Что произошло? Версия Светова

Зеленский "чуть не погиб". Борт не взлетел вовремя: Что произошло? Версия Светова

Невероятно, но Зеленский "чуть не погиб" в своём самолёте. Что важно: эту информацию сообщил лично премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере, а не какая-то жёлтая газетёнка из Европы.

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