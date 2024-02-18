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«Пелена спадает с глаз»: Сальдо рассказал об изменениях во взглядах у пленных солдат ВСУ

«Пелена спадает с глаз»: Сальдо рассказал об изменениях во взглядах у пленных солдат ВСУ

С попавшими в плен украинскими военнослужащими часто происходят сильные перемены, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Комментарии
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Александр Глущенко
другими словами начинается переобувание в прыжке .. Если бы они всем скопом пришли с оружием и сдались, вот это бы и означало изменение во взглядах , а если они стреляли , пока не кончились патроны , снаряды... А жить хотят ублюдки и сейчас на всё согласны . Уже и не отец бандера и не мать шухевич , и не ходили они в факелами по Крещатику , не орали выпучив глаза &quot;москалей на нОжи&quot;.. &quot;москаляку на гиляку&quot;, разве  не скакали .. Нет им веры .. Предатели по природе , так и остались предателями и будут в истории только предателями .
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ЕК
Елена Коваль
Необходимость заставляет, нельзя больше &quot; наступать на одни и те же грабли&quot;
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