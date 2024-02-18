«Пелена спадает с глаз»: Сальдо рассказал об изменениях во взглядах у пленных солдат ВСУ

Александр Глущенко

другими словами начинается переобувание в прыжке .. Если бы они всем скопом пришли с оружием и сдались, вот это бы и означало изменение во взглядах , а если они стреляли , пока не кончились патроны , снаряды... А жить хотят ублюдки и сейчас на всё согласны . Уже и не отец бандера и не мать шухевич , и не ходили они в факелами по Крещатику , не орали выпучив глаза "москалей на нОжи".. "москаляку на гиляку", разве не скакали .. Нет им веры .. Предатели по природе , так и остались предателями и будут в истории только предателями .