В Северной Осетии в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» полицейские провели с воспитанниками пришкольного лагеря и детских садов театральное представление

В Северной Осетии в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» полицейские провели с воспитанниками пришкольного лагеря и детских садов театральное представление

По инициативе заведующей сектора по работе с детьми и молодёжью Еленой Давыдовой совместно со старшим инспектором по пропаганде БДД Госавтоинспекции Моздокского района для ребят, посещающих пришкольный лагерь СОШ № 1, а также воспитанников детских садов: «Радуга», «Огонёк» с.

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