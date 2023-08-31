ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Подруга смеялась над моей бедой, а сейчас сама в такой же ситуации.

Подруга смеялась над моей бедой, а сейчас сама в такой же ситуации.

Дружили со школы, были не разлей вода. Перед самой свадьбой, я была на 5-ом месяце беременности, меня бросил жених.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Это просто жизнь. Люди всякие встречаются. Зачем вообще о них думать и интересоваться по поводу возвратки.. Бог с ними. А то тоже выглядит как злорадство (история про бумеранг). Тоже не есть хорошо.
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