Подруга смеялась над моей бедой, а сейчас сама в такой же ситуации.

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяПодписатьсяПодруга смеялась над моей бедой, а сейчас сама в такой же ситуации. Дружили со школы, были не разлей вода. Перед самой свадьбой, я была на 5-ом месяце беременности, меня бросил жених.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииОльга ГусеваЭто просто жизнь. Люди всякие встречаются. Зачем вообще о них думать и интересоваться по поводу возвратки.. Бог с ними. А то тоже выглядит как злорадство (история про бумеранг). Тоже не есть хорошо.Ответить6 час.
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