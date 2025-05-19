Когда речь заходит о массовых депортациях, то внезапно оказывается, что все они были исключительно "сталинскими" и затевались "кровавым тираном" непременно для того, чтобы поиздеваться над беззащитными мирными людьми, а лучше вообще, чтобы загеноцидить всех свободолюбивых граждан вместе с их детьми и стариками только за то, что они не смогли или не захотели вписаться в тот социализм, который он строил, а, как оказалось, строил-то он тотальный ГУЛАГ, об этом нам теперь уже со школьной скамьи вещает покойный Солженицин и прочие радетели за либеральные ценности.
Депортация, как мера народосбережения
Комментарии
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Виктор zz
В 1942 году американцы интернировали всех японцев, проживающих в стране (120 тысяч, больше половины имели американское гражданство!) в концлагеря. Чисто по национальному принципу! Это даже не переселение, это настоящее заключение без суда и следствия, геноцид и расизм. И про это дерьмократы молчат.
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7 час.
Ирина52
Лучше поздно, чем никогда... Пока они не перешли от индивидуального терроризма к массовой резне, как в 90-е в своих республиках.
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7 час.
Виктор Борисов
Банда ГТА таджики узбеки киргизы московская область 2012 год -2014 ...суд состоялся в 2017 во время суда в Мособлсуде разоружили конвой завладели оружием и пытались бежать из здания суда судебные приставы не сумели оказать эффективного сопротивления и только по совпадению находившиеся бойцы Россгвардии их почти всех перебили ...Следствие. и суд..по моему мнению старались представить их обычными уголовниками....в этой ячейке был свой оружейник главарь прошел военную и идеологическую подготовку в Сирии Родственница (мать) начальника управделами Генеральной прокуратуры сдавала в аренду хозяйственную постройку, для проживания совместно c сожительницей и двумя детьми погибшему при задержании во время штурма этой постройки предполагаемому организатору обезвреженной преступной группировки, гражданину Киргизии Усманову. Расстреливали водителей и пассажиров автомашин ночью на трассе ДОН....брали только деньги и документы. .Цель была не грабеж---а посеять панику и страх...проверить на прочность власть......это мое личное мнение не более..Информация в инете в свободном доступе .Они не были уголовниками - это были боевики.....а вот возникает вопрос ..а сколько еще таких пока ""спящих" ждущих общего сигнала групп...? Наверное это известно только алллаху и тому кто их посылает..я общался по работе с этими "людьми" их можно только расстрелять
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6 час.
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