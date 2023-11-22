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Вдова Татарского не будет подавать гражданский иск о компенсации ущерба к Треповой*

Военкору поступали угрозы с начала СВО. Валерия Фомина, вдова военкора Владлена Татарского, не собирается подавать гражданский иск о компенсации ущерба к обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе Дарье Треповой.

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