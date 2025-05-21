Путин заявил о попытках ВСУ продвигаться к границе России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще пытаются двигаться в сторону границы России. Об этом во время поездки в Курскую область и встречи с волонтерами заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.