Как Россия разгромила Польшу и вернула Смоленск

Сверчков Н. Е. Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск Предыстория Началось всё с восстания русского населения Малой Руси (Польской Руси, Русской украйны-окраины Речи Посполитой) под началом Богдана Хмельницкого.
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