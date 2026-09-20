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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Матч ТВ» встретится с «Народной Командой» в 4-м туре Кубка Лиги. Команду Генича покинул основной голкипер

Основной голкипер «Матч ТВ» Максим Швагирев покинул команду перед игрой. WINLINE Кубок Лиги , 4-й тур 20 сентября, воскресенье « Матч ТВ » – « Народной Командой ».

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