Зеленский подтвердил наличие у Украины новых БПЛА, способных наносить удары на дальность до 3-х тысяч километров Украина способна наносить удары вглубь России на дальность до трех тысяч километров.
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Зеленский подтвердил наличие у Украины новых БПЛА, способных наносить удары на дальность до 3-х тысяч километров Украина способна наносить удары вглубь России на дальность до трех тысяч километров.
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