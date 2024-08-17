Киев принял решение о вторжении в Курскую область, чтобы скрыть разгром ВСУ в Донбассе.Замысел президента Украины Владимира Зеленского от вторжения в Курскую область заключался в том, чтобы скрыть разгром ВСУ в Донбассе.