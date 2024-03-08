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Упрямый или лидер?

Упрямый или лидер?

Лев Борисович, Рон и Гена подскажут, как воспитывать ребенка «с характером»! 123RF/legion-media.ruУ вас волевой ребенок? Поздравляем! Дети с сильным характером порой бывают особенно «трудными» — упрямыми и энергичными, но, если их воспитывать чутко, они вырастут потрясающими подростками.

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