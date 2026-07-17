На ВЭФ-2026 планируется подписание 385 соглашений на 6,5 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума в 2026 году планируется подписание 385 соглашений на 6,5 трлн рублей, сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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