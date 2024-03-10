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Торт Машенька. Ням-ням!

Сколько разных тортов я испек, но дети всегда просят именно этот. Рецепт вкусный и простой. Он получается хороших размеров, недорогой, нежирный, быстро пропитывается, коржи нежные, а главное, что любят его и взрослые и дети одинаково.

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