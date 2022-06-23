В Карелии продлены более 370 разрешений и лицензий

Предпринятые правительством меры коснулись таксистов и продавцов алкоголя На основании принятого 12 марта постановления правительства РФ исполнительной властью Карелии в регионе продлены более 370 разрешений и лицензий, истекающих до конца года.
Предпринятые правительством меры коснулись таксистов и продавцов алкоголя На основании принятого 12 марта постановления правительства РФ исполнительной властью Карелии в регионе продлены более 370 разрешений и лицензий, истекающих до конца года.
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