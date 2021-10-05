Мировое обозрение

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Елена Панина: Киев вздумал купить крымчан за «бочку варенья»

Елена Панина: Киев вздумал купить крымчан за «бочку варенья»

Кабинет министров Украины одобрил 29 сентября план по реализации т. н. «стратегии деоккупации Крыма», подписанной президентом Владимиром Зеленским еще в марте 2021 года.

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