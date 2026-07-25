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Газета.ру

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Подполковник Дэвис: Киев не сможет запустить выпуск ракет для Patriot

Подполковник Дэвис: Киев не сможет запустить выпуск ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский намерен построить предприятие по производству ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, однако реализации этих планов может помешать разрушенная энергетическая инфраструктура страны.

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