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«Питтсбург» продлил Алекса Нюландера на год и 775 тысяч долларов. Контракт односторонний

Новый контракт 25-летнего шведа является односторонним.  В этом сезоне он провел 9 матчей в НХЛ за «Пингвинс» и набрал 2 (1+1) очка, забросив первую шайбу в лиге с 2020 года.

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