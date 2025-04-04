Обь в Барнауле вскроется раньше сроков из-за мартовской "жары"

Эксперт рассказал, как резкое потепление повлияет на ледоход рек в Алтайском крае Вскрытие реки Обь в районе города Барнаула ориентировочно произойдет 8 апреля — такой прогноз дает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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